Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης 16/09 στο κέντρο της πόλης των Χανίων, μετά από τον εντοπισμό βλήματος σε οικοπεδικό χώρο, στη συμβολή των οδών Γιαμπουδάκη και Κριτοβουλίδου.

Στο σημείο, όπως γράφει το zarpanews, βρίσκονται πυροτεχνουργοί του Στρατού, αλλά και η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, και η Αστυνομία.

O χώρος στον οποίο εντοπίστηκε το βλήμα αποκλείστηκε για να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες από πυροτεχνουργούς.

Δείτε εικόνες :