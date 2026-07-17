Ένα ασυνήθιστο σκηνικό εκτυλίχθηκε στην παραλία Κατσαδιά στους Λειψούς, προκαλώντας αναστάτωση στους παραθεριστές. Ένα μεγάλο καρχαριοειδές έκανε την εμφάνισή του σε απόσταση αναπνοής από την ακτή, φτάνοντας σε σημείο που τα νερά ήταν εντελώς ρηχά, σχεδόν πάνω στην άμμο.

Όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο, πίστεψαν αρχικά πως πρόκειται για… καρχαρία. Πολλοί από αυτούς δεν έχασαν χρόνο και έβγαλαν τα κινητά τους τηλέφωνα, καταγράφοντας σε βίντεο τις κινήσεις του ψαριού, καθώς κολυμπούσε δίπλα στην παραλία.

Ποιο είναι το επικρατέστερο είδος

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της τοπικής ιστοσελίδας lerosnews.gr, η εξέταση των συγκεκριμένων πλάνων δείχνει ότι το θαλάσσιο ζώο ανήκει πιθανότατα στην οικογένεια Triakidae και ειδικότερα στο γένος Mustelus.

Σημειώνεται ότι στις ελληνικές θάλασσες, όπως επισημαίνουν ειδικοί, το συγκεκριμένο είδος είναι ευρέως γνωστό ως γαλέος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία τους δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς θεωρούνται εντελώς ακίνδυνα για τους ανθρώπους.

Ακολουθεί το σχετικό βίντεο: