Κανονικά θα κυκλοφορούν αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, τα ταξί σε όλη τη χώρα, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) ανακοίνωσε την αναστολή της 24ωρης απεργίας που είχε εξαγγελθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απεργία αναστέλλεται καθώς ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης έδειξε διάθεση για συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς ταξί.

Οι οδηγοί ζητούν:

Ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες,

Αλλαγές στην πολιτική ηλεκτροκίνησης,

Παράταση της υποχρέωσης ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί έως το 2035, αντί για το 2030 που προβλέπει σήμερα η νομοθεσία.

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «βάζει ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί» και «παραδίδει τη δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και στις πολυεθνικές εφαρμογές». Όπως υποστηρίζει, «ο στόχος είναι η μεταφορά του μεταφορικού έργου στα ιδιωτικά οχήματα μέσω των πλατφορμών», προειδοποιώντας πως οι αυτοκινητιστές «δεν θα αφήσουν κανέναν να διαλύσει το επάγγελμά τους».

Δείτε τι δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής Θύμιος Λυμπερόπουλος:

