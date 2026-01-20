Αναστέλλεται για αύριο, Τετάρτη, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Αμανατίδη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η απόφαση πάρθηκε «για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας».

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, χιονοπτώσεις αναμένονται την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας που θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία.

Η αναστολή αφορά και στις μονάδες προσχολικής αγωγής και σε όλα τα ειδικά σχολεία.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ