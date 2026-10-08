Την αναστολή της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για την Παρασκευή (09/10), ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έπειτα από τα περιστατικά οσμής που οδήγησαν σε προληπτική εκκένωση του χώρου.

Ο Δήμαρχος απηύθυνε αυστηρή έκκληση προς το Υπουργείο, το ΤΕΕ και τις εμπλεκόμενες εταιρείες να ολοκληρώσουν άμεσα τους τεχνικούς ελέγχους και να παραδώσουν τα οριστικά πορίσματα μέχρι την Κυριακή, τονίζοντας πως «με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε».

Η δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα

Σε δήλωσή του, ο κ. Δούκας επεσήμανε:

«Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για αύριο Παρασκευή. Καλώ τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας, δεν παίζουμε.»

Οι δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων:

Η εκκένωση και οι αναφορές για οσμή

Η απόφαση για το κλείσιμο του σχολείου έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς περιστατικών που προκάλεσαν αναστάτωση στη σχολική κοινότητα:

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου: Το σχολικό συγκρότημα εκκενώθηκε προληπτικά όταν αναφέρθηκε εκ νέου έντονη οσμή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Δήμου Αθηναίων, της Πυροσβεστικής, της ΕΛ.ΑΣ., της Δημοτικής Αστυνομίας και συνεργεία της εταιρείας Enaon. Εκατοντάδες μαθητές και περίπου 400 εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Το σχολικό συγκρότημα εκκενώθηκε προληπτικά όταν αναφέρθηκε εκ νέου έντονη οσμή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Δήμου Αθηναίων, της Πυροσβεστικής, της ΕΛ.ΑΣ., της Δημοτικής Αστυνομίας και συνεργεία της εταιρείας Enaon. Εκατοντάδες μαθητές και περίπου 400 εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Αποτέλεσμα πρώτου ελέγχου: Από τον αρχικό έλεγχο δεν εντόπισε ενεργή διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο, ωστόσο η ανησυχία παρέμεινε έντονη.

Από τον αρχικό έλεγχο δεν εντόπισε ενεργή διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο, ωστόσο η ανησυχία παρέμεινε έντονη. Προηγούμενο συμβάν 21 Σεπτεμβρίου: Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ενεργοποιηθεί ο αυτόματος ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου

Αναμονή για τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή

Στόχος της προσωρινής αναστολής είναι να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στα εξειδικευμένα κλιμάκια του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), των αρμόδιων υπουργείων και των εταιρειών παροχής ενέργειας ώστε να διερευνήσουν σε βάθος την προέλευση της οσμής και να πιστοποιήσουν την απόλυτη καταλληλότητα των εγκαταστάσεων πριν την επιστροφή των μαθητών τη Δευτέρα.