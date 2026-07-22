Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της φετινής εφαρμογής για τον Δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το μέτρο θα ανασταλεί ενόψει της θερινής περιόδου.

Ο Δακτύλιος, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 20 Οκτωβρίου, θα εφαρμοστεί έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Μέχρι αυτή την ημερομηνία, η κυκλοφορία των οχημάτων συνεχίζει να πραγματοποιείται εκ περιτροπής, με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας:

Ζυγές ημερομηνίες: Επιτρέπεται η κυκλοφορία για τα οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Μονές ημερομηνίες: Κυκλοφορούν τα οχήματα με πινακίδες που λήγουν σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Οι περιορισμοί αφορούν την περιοχή εντός των ορίων του Μικρού Δακτυλίου, ο οποίος περικλείεται από κεντρικές οδικές αρτηρίες όπως οι λεωφόροι Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Συγγρού, Πειραιώς και Κωνσταντινουπόλεως.

Το μέτρο ισχύει από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή. Αντίθετα, δεν εφαρμόζεται:

Τα Σαββατοκύριακα,

Τις επίσημες αργίες,

Τις ημέρες γενικής απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Παράλληλα, από τους περιορισμούς εξαιρούνται οι οδηγoί που κινούνται αποκλειστικά στις οριακές λεωφόρους του Δακτυλίου.

Ελεύθερη κυκλοφορία για όλα τα οχήματα από τις 25 Ιουλίου

Από το Σάββατο 25 Ιουλίου, τα οχήματα θα κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας χωρίς τον περιορισμό των μονών-ζυγών. Η επαναφορά του Δακτυλίου προγραμματίζεται για το φθινόπωρο, οπότε και θα ξεκινήσει η νέα περίοδος εφαρμογής του, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.