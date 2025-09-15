Αναταράξεις προκαλεί στο Αιγαίο η απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει Navtex για το ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις», το οποίο από σήμερα και για δέκα ημέρες θα πραγματοποιεί επιστημονικές έρευνες σε περιοχές του αρχιπελάγους.

Σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, οι έρευνες θα εκτείνονται στη θαλάσσια ζώνη δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και έως τη νησίδα Καλόγερος, μεταξύ Χίου και Άνδρου. Το πλοίο έχει δυνατότητα ερευνών στην περιοχή, ωστόσο εγείρονται σοβαρά ζητήματα αρμοδιότητας, καθώς το δρομολόγιό του περνά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το «Πίρι Ρέις» θα κινηθεί στην περιοχή της νησίδας Καλόγερος, η οποία για μεγάλο μέρος του έτους αποτελεί μόνιμο πεδίο βολής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ελληνική απάντηση

Η Αθήνα αντέδρασε άμεσα εκδίδοντας δική της Navtex (154/25 από τον Σταθμό Λήμνου), αμφισβητώντας τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις κινήσεις του τουρκικού σκάφους τις επόμενες ώρες, που αναμένεται να βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση από τις ελληνικές αρχές.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονου ενεργειακού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς μόλις πριν λίγες ημέρες η αμερικανική Chevron υπέβαλε πρόταση για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, ενώ παράλληλα επανήλθε στο προσκήνιο το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.