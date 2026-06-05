Στόχος θρασύτατης επίθεσης με εκρηκτικά έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής ένα ΑΤΜ στα Βριλήσσια, με τους δράστες να καταφέρνουν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα και να εξαφανιστούν. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με τον ταυτόχρονο εμπρησμό οχημάτων της Περιφέρειας στο Μαρούσι, που μπορεί να ήταν κίνηση αντιπερισπασμού.

Το χρονικό της έκρηξης

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 03:50 το πρωί, αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής. Οι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο γνωστού σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια.

Η συνταγή των δραστών ήταν «κλασική» αλλά αποτελεσματική: προκάλεσαν έκρηξη στο μηχάνημα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, απέκτησαν πρόσβαση στο εσωτερικό του και αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα μετρητά. Αμέσως μετά, διέφυγαν από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σενάριο αντιπερισπασμού εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και της Σήμανσης, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να διαπιστώσουν τη μέθοδο και το είδος της εκρηκτικής ύλης που χρησιμοποιήθηκε.

Αυτό, ωστόσο, που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. είναι ο χρονικός συντονισμός της επίθεσης με ένα άλλο περιστατικό. Σχεδόν την ίδια ώρα, ξέσπασε πυρκαγιά από εμπρησμό σε τρία οχήματα της Περιφέρειας Αττικής στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή αν οι δύο αυτές ενέργειες συνδέονται μεταξύ τους, με την υπόθεση εργασίας να θέλει τον εμπρησμό στο Μαρούσι να λειτουργεί ως «δόλωμα» και αντιπερισπασμό, ώστε να απασχοληθούν οι αστυνομικές δυνάμεις και να μείνει ελεύθερο το πεδίο για το «χτύπημα» στο ΑΤΜ των Βριλησσίων.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το σούπερ μάρκετ όσο και από τη γύρω περιοχή, προκειμένου να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών.