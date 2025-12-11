Ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε τους κατοίκους στο Κυριάκι Βοιωτίας τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12), όπου άγνωστοι δράστες, ανατίναξαν το ΑΤΜ που ήταν τοποθετημένο στο ΚΕΠ του ορεινού χωριού της Βοιωτίας, φεύγοντας με τα χρήματα από τις κασετίνες του μηχανήματος.

«Φύλλο και φτερό» το σημείο από τη Σήμανση

Στο σημείο οι εικόνες μαρτυρούν την καταστροφή που προκάλεσαν οι δράστες, οι οποίοι φέρεται να χρησιμοποιήσαν πολύ υλικό για να ολοκληρώσουν τη «δουλειά τους».

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το ποσό που κατάφεραν να σηκώσουν, ούτε αν τους έχει δει κάποιος, που θα μπορούσε να προσδιορίσει τον αριθμό και τον τρόπο που κινήθηκαν. Ωστόσο υπάρχει αρκετό υλικό το οποίο θα εξετάσει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, ενώ το σημείο έγινε «φύλλο και φτερό» από το προσωπικό της σήμανσης.

Πηγή: Lamiareport