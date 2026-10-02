Μία ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε τα ξημερώματα τους κατοίκους στις Θεσπιές, καθώς άγνωστοι ανατίναξαν μηχάνημα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ).

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα στο κέντρο του χωριού. Ο δυνατός κρότος από την έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, «σηκώνοντας στο πόδι» ολόκληρη την περιοχή.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο μηχάνημα, ενώ οι δράστες πήραν τις κασετίνες με τα χρήματα και διέφυγαν με μαύρο αυτοκίνητο προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο για τη συλλογή ευρημάτων και υπολειμμάτων του εκρηκτικού μηχανισμού ενώ αναζητούν και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή για να χαρτογραφήσουν την διαδρομή διαφυγής.

Η έκρηξη προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στο χωριό, ενώ παρακείμενες οικίες και φαρμακείο που υπάρχει στο σημείο υπέστησαν ζημιές, ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κάποιος.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Γιώργος Αραπίτσας, στο radiothiva.gr, επισήμανε πως το Α.Τ.Μ. που καταστράφηκε ολοσχερώς, χρησιμοποιούσαν καθημερινά πάρα πολλοί κάτοικοι για τις δοσοληψίες τους.