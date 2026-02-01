Συναγερμός σήμανε σήμερα (1/2) το πρωί στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, μετά από τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 50χρονος οδηγός κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Παράλληλα ειδοποιήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο δεν χρειάστηκε να παρέμβει, καθώς ο οδηγός είχε καταφέρει να βγει μόνος του από το όχημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 50χρονος φέρει ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει καμία ανησυχία.