Νέα στοιχεία φέρνει στο φως το πόρισμα του ανθρωπολόγου για τον θάνατο της 91χρονης γυναίκας στη Βοιωτία, μητέρας της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ, η οποία την είχε θάψει σε στάβλο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν εντοπίζονται ίχνη κακώσεων ή ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, και ο θάνατος της ηλικιωμένης αποδίδεται σε φυσικά αίτια. Ωστόσο, η ακριβής χρονολογία του θανάτου παραμένει αδιευκρίνιστη, με το πόρισμα να τον προσδιορίζει από το 2021 έως το 2023.

Η 62χρονη υποστήριξε πως η μητέρα της πέθανε το 2023 και έκτοτε συνέχιζε να λαμβάνει συντάξεις και επιδόματα της. Ωστόσο, γείτονες δήλωσαν ότι είχαν να δουν τη 91χρονη από το 2021.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν γείτονες, που είχαν ανησυχήσει από την πολυετή απουσία της ηλικιωμένης, ειδοποίησαν την Αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν την οικία της 62χρονης, εκείνη τους έδειξε μια φωτογραφία της «μητέρας» της. Η εικόνα, όμως, δεν έπεισε τις Αρχές.

Όπως αποκαλύφθηκε, η φωτογραφία απεικόνιζε μια διαφορετική ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν μητέρα άλλου προσώπου από το χωριό.

Η ασυμφωνία ονόματος και ηλικίας αποκάλυψε την απάτη.

Η Εισαγγελία έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση για το εάν υπήρξε ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας και για να ερευνηθεί το μέγεθος της οικονομικής απάτης, η οποία ενδέχεται να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.