Ανετράπη ασθενοφόρο σήμερα Δευτέρα (18/8), επί της Μικράς Ασίας 62, στο Γουδί, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια του δυστυχήματος.

Εξαιτίας του, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβών, στο Γουδί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σοβαρά τραυματισμένος είναι ο ασθενής, που μετέφερε το ασθενοφόρο, ο οποίος φαίνεται πως δεν έχει τις αισθήσεις του, και εισήχθη επειγόντως, λόγω εγγύτητας στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Επίσης, το πλήρωμα του ασθενοφόρου θα υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις.