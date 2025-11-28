Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας 75χρονης στη Σαλαμίνα, με την 46χρονη νύφη, που κατηγορείται για το έγκλημα της 31ης Οκτωβρίου, να αλλάζει στάση ενώπιον του ανακριτή, δηλώνοντας ότι δεν αποδέχεται την ενοχή της και πως έχει πλήρη κενά μνήμης για όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με τη συνήγορό της, Ειρήνη Μαρούπα, η ίδια «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η 46χρονη:

• τρέμει συνεχώς τα τελευταία τρία 24ωρα,

• παρουσιάζει σοβαρά κενά μνήμης,

• και ενδέχεται να έχει υποστεί μετατραυματικό σοκ ή ψυχωσικό επεισόδιο, γεγονός που θα διερευνηθεί ιατρικά.

Παράλληλα, θέτει υπό αμφισβήτηση το υλικό της δικογραφίας, κάνοντας λόγο για απενεργοποιημένες κάμερες για 36 ώρες και για απουσία ιατροδικαστικής έκθεσης. Ζητά επίσης πραγματογνωμοσύνη για το 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο, ακόμη και ως προς το φύλο της φωνής που ακούγεται.

Νωρίτερα σήμερα (28/11) το πρωί, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδεία δεκάδων αστυνομικών, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά. Η απολογία της διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή προφυλακίστηκε.

Τι υποστηρίζει η δικηγόρος του θύματος

Από την άλλη πλευρά, η νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του θύματος, τονίζει ότι τα στοιχεία είναι «συντριπτικά» και περιλαμβάνουν:

• το ηχητικό ντοκουμέντο,

• βιντεοληπτικό υλικό,

• και καταγεγραμμένες κινήσεις της κατηγορούμενης πριν και μετά από το έγκλημα.

Η οικογένεια κάνει λόγο για απολύτως οργανωμένη δράση και όχι για πράξη στιγμιαίου θυμού, ενώ βρίσκεται σε βαρύ πένθος, καθώς, όπως λένε, η 75χρονη «πάλεψε για τη ζωή της επί 20 δραματικά λεπτά».