Κάτω από άγνωστες συνθήκες, αλλά πιθανά λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα την Δευτέρα (10/11), το μεσημέρι, έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας, στη Χαλκίδα.

Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και ανετράπη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος από τον δρόμο.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας.

Πηγή: Eviaonline.gr

Επιμέλεια: Δ.Κ.