Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση της 38χρονης Σκωτσέζας εθελόντριας, Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, της οποίας η σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη.

Τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων περιπλέκουν ακόμη περισσότερο το θρίλερ, καθώς στο εξωτερικό της τσάντας δεν βρέθηκαν ίχνη DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα, γεγονός που δείχνει μεθοδευμένη προσπάθεια του δράστη να καλύψει τα ίχνη του.

Παράλληλα, τα ψηφιακά στοιχεία και τα παραπλανητικά μηνύματα που στέλνονταν από το κινητό της ημέρες μετά τον θάνατό της αποκαλύπτουν μια αδίστακτη προσπάθεια παραπλάνησης των Αρχών και της οικογένειάς της.

Χωρίς DNA ή αποτυπώματα η βαλίτσα

Τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων προκάλεσαν ισχυρό προβληματισμό στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Παρά τις ελπίδες ότι το εξωτερικό μέρος της βαλίτσας θα παρείχε κρίσιμα βιολογικά στοιχεία, η εξονυχιστική εξέταση αποκάλυψε πως δεν εντοπίστηκε ούτε ένα δακτυλικό αποτύπωμα ή ίχνος DNA.

Όπως δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου:

«Προτεραιότητά μας είναι να βρούμε ποιος άφησε τη βαλίτσα. Όποιοι κι αν ήταν, πρόσεχαν να μην αφήσουν δακτυλικά αποτυπώματα ή DNA. Ολόκληρο το Τμήμα Ανθρωποκτονιών εργάζεται για την υπόθεση, και είμαστε σε επαφή με ξένες Αρχές. Θα το λύσουμε».

Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση δεν έδειξε εμφανή σημάδια σωματικών τραυματισμών, εγκεφαλικών κακώσεων ή στραγγαλισμού.

Οι Αρχές έχουν ρίξει πλέον το βάρος στις εξειδικευμένες τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στη 38χρονη χορηγήθηκαν επικίνδυνες ουσίες ή φάρμακα.

Τα ψηφιακά ίχνη και η απόπειρα συγκάλυψης του εγκλήματος

Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά στοιχεία της υπόθεσης είναι η προσπάθεια του δράστη να υποκριθεί ότι η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος ήταν ακόμη ζωντανή, προκειμένου να κερδίσει χρόνο.

Η 38χρονη έφτασε στην Αθήνα στις 29 Ιουνίου και αρχικά φιλοξενήθηκε από Έλληνες φίλους στο Κερατσίνι.

Στις 15 Ιουλίου αποχώρησε, αναφέροντας ότι θα έμενε με Αμερικανούς φίλους στην Κυψέλη.

Από εκείνη την ημέρα, και για 11 ολόκληρες ημέρες μετά τον θάνατό της (έως τις 29 Ιουλίου, οπότε και ανακοινώθηκε δημόσια η ταυτότητά της), το κινητό της τηλέφωνο παρέμενε ενεργό.

Συγκεκριμένα, στάλθηκαν SMS στον πατέρα της, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στο Εδιμβούργο, αλλά και σε φίλους της, υποστηρίζοντας ότι χρειαζόταν χρόνο μόνη της.

Σε μήνυμά της αναφέρεται «Χρειάζομαι λίγο χρόνο – πάω σε ένα ελληνικό νησί».

Στις 24 Ιουλίου, δηλαδή έξι ημέρες μετά την εύρεση της σορού της, δημοσιεύτηκε στο προφίλ της ένα μακροσκελές κείμενο.

Σε αυτό υποστηριζόταν ότι συνάντησε δύο γυναίκες, την «Έμιλη» και την «Κλαιρ» και ότι ο Θεός την καλούσε να προσφέρει εθελοντικό έργο στην Τουρκία.

Φίλοι της άτυχης γυναίκας επεσήμαναν ότι ο συντάκτης του κειμένου προσπάθησε αποτυχημένα να μιμηθεί τη θρησκευτικότητά της.

Το σήμα της συσκευής εξέπεμπε στην Αθήνα και απενεργοποιήθηκε οριστικά μόλις η είδηση της δολοφονίας πήρε διεθνή δημοσιότητα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας, ο «Μάρκος» και οι «φανταστικοί» Αμερικανοί

Οι Διωκτικές Αρχές εστιάζουν την προσοχή τους στο κρίσιμο διάστημα πριν από την ανακάλυψη της σορού:

Ο καταζητούμενος άστεγος «Μάρκος»: Η σορός βρέθηκε στις 18 Ιουλίου από έναν άστεγο σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη, λόγω της έντονης δυσοσμίας. Οι Αρχές αναζητούν έναν άλλον άστεγο, περίπου 40 ετών, εύσωμο, με τατουάζ, γνωστό ως «Μάρκος», ο οποίος διέμενε στο κτήριο, είχε ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς και επιθέσεων με μαχαίρι σε γυναίκες, και εξαφανίστηκε αμέσως μετά την αποκάλυψη της βαλίτσας. Το σενάριο των «Αμερικανών φίλων»: Οι Αρχές εξετάζουν αν οι «Αμερικανοί φίλοι» στην Κυψέλη υπήρξαν ποτέ ή αν ήταν μια δικαιολογία της 38χρονης.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν πιστεύω καν ότι οι Αμερικανοί υπάρχουν. Αν ήταν πραγματικά φίλοι της, θα είχαν εμφανιστεί».

Εκτιμάται ότι η βαλίτσα μεταφέρθηκε στο κτήριο στις 17 Ιουλίου.

Η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, γνωστή για την αφοσίωσή της στην παροχή εθελοντικής βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες και κακοποιημένες γυναίκες σε διάφορες χώρες του κόσμου, βρήκε τραγικό τέλος.

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός της, περίοικοι αφήνουν λουλούδια, ενώ μια επιγραφή δίπλα στη φωτογραφία της γράφει: «Ένας Άγγελος ήταν εδώ».

Πηγή: dailymail