Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 15 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Βελεστίνου, όταν μικρό τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε 30 επιβάτες, όλοι Έλληνες, κάτω από άγνωστες συνθήκες βγήκε από τον δρόμο.

Το ατύχημα έγινε στις 16:00, στο 13ο χλμ. της παλιάς Εθνικής οδού Βόλου – Λάρισας, στο ύψος του κέντρου «Μέγαρο», όταν κάτω από συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία, το μικρό λεωφορείο βγήκε από την πορεία του.

Αποτέλεσμα της εκτροπής ήταν να τραυματιστούν ελαφρά 10 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Βόλου, για παροχή πρώτων βοηθειών.

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έχουν σπεύσει τέσσερα ασθενοφόρα από τον Βόλο, το Βελεστίνο και τη Λάρισα και σταδιακά μεταφέρουν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο.

Δείτε φωτογραφίες: