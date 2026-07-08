Σε πλήρη ανατροπή των δεδομένων οδηγείται η υπόθεση του θανάτου της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, στο Αίγιο, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στο Λόγγο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των Αρχών, στο προσκήνιο βρίσκεται πλέον το σενάριο της δολοφονίας του γιου από τη μητέρα και της επακόλουθης αυτοκτονίας της, απομακρύνοντας την πιθανότητα εμπλοκής τρίτου προσώπου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος αλλά επιμένει από την πρώτη στιγμή για την αθωότητά του. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι η 54χρονη σκότωσε τον 26χρονο με όπλο φλόμπερ και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της, καταφέρνοντας πολλαπλά τραύματα στον εαυτό της με μαχαίρι.

Τα κρίσιμα ευρήματα της νεκροψίας

Οι Αρχές που επανεξετάζουν τον φάκελο της υπόθεσης και το φωτογραφικό υλικό της νεκροψίας, επισημαίνουν δύο καθοριστικά στοιχεία:

Απουσία τραύματος στην πλάτη: Αντίθετα με τις αρχικές αναφορές, από τις φωτογραφίες της νεκροψίας δεν προκύπτει να υπάρχει χτύπημα στην πλάτη της μητέρας, εύρημα που είχε οδηγήσει αρχικά στην υποψία για ύπαρξη τρίτου δράστη.

Δοκιμαστικές αμυχές: Τα τραύματα που φέρει η 54χρονη στον καρπό της χαρακτηρίζονται ως αμυχές, οι οποίες προσομοιάζουν με τις «δοκιμαστικές ενέργειες» που παρατηρούνται συχνά σε περιπτώσεις αυτοχειρίας, πριν το άτομο καταφέρει το τελικό πλήγμα.

Μάλιστα, την υπόθεση ανέλαβε πλέον κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών από το ελληνικό FBI που αναμοχλεύει τα στοιχεία της αυτοψίας και τα ευρήματα στο σπίτι που έγινε η τραγωδία.

Δείτε τι είπε για την υπόθεση ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων: