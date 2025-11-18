Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου του μικρού Ανδρέα από τα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας. Ο 25χρονος θείος του, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη να τον προσέχει, εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και ομολόγησε ότι το τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο μικρός Ανδρέας έπεσε από γουρούνα που οδηγούσε ο θείος

Ο θείος του μικρού Ανδρέα παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι όλα συνέβησαν όταν ο ίδιος επιχείρησε να πάει βόλτα με μία μηχανή, τύπου γουρούνα, τον τετράχρονο. Κατά την εκκίνηση όμως, το όχημα τού γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του τετράχρονου Ανδρέα.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συντετριμμένος στους αστυνομικούς και με δάκρυα στα μάτια τους αποκάλυψε την αλήθεια. Υπέδειξε στους αστυνομικούς μία αποθήκη στην οποία είχαν κρύψει το όχημα. Την ίδια στιγμή, είπε ότι φοβήθηκε να αποκαλύψει το πραγματικό περιστατικό, γιατί δεν είχε νόμιμη άδεια για τη «γουρούνα».

Ο πατέρας του μικρού δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του θείου

Η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται πάντως να αλλάζει κάτι νομικά, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, που ήδη αντιμετώπιζε. Πάντως, ο πατέρας του μικρού Ανδρέα δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του θείου.