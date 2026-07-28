Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αστυνομίας για τη στυγερή δολοφονία ενός 80χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου (25/07) μέσα στο διαμέρισμά του στην οδό Ανδρούτσου, στο Γαλάτσι.

Παρότι αρχικά εξετάζονταν όλα τα ενδεχόμενα, η ιατροδικαστική έκθεση αποδείχθηκε καταλυτική.

Όπως αποδείχθηκε, ο ηλικιωμένος έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι ο θάνατός του προήλθε από στραγγαλισμό, ενώ ο δράστης χρησιμοποίησε στη συνέχεια μαξιλάρι για να επιφέρει την ασφυξία.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τον άτυχο άνδρα βρήκε ο ίδιος ο γιος του. Ανησυχώντας επειδή ο πατέρας του δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές του κλήσεις, μπήκε στο διαμέρισμα και τον αντίκρισε αναίσθητο στο κρεβάτι, φέροντας τραύμα στον λαιμό και ίχνη αίματος.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι το σπίτι ήταν αναστατωμένο, στοιχείο που υποδηλώνει πως ο δράστης έψαχνε κάτι συγκεκριμένο.

Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκε αφαίρεση αντικειμένων μεγάλης αξίας, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο μιας συνηθισμένης ληστείας.

Χωρίς ίχνη παραβίασης

Ένα από τα πλέον σημαντικά ευρήματα των ερευνητών είναι η απουσία ιχνών παραβίασης στην πόρτα της κατοικίας. Η λεπτομέρεια αυτή ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι ο 80χρονος πιθανότατα γνώριζε τον δολοφόνο του και του επέτρεψε την είσοδο στο διαμέρισμα.

«Σαρώνουν» την περιοχή για βιντεοληπτικό υλικό

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αττικής, η οποία εστιάζει στον ακριβή χρόνο θανάτου που προσδιόρισε ο ιατροδικαστής. Βάσει αυτού του χρονικού παραθύρου, οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτηρίων, με σκοπό να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του δράστη πριν και μετά την πράξη του.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για την ταυτοποίηση του υπαιτίου και την πλήρη διαλεύκανση των κινήτρων της εγκληματικής αυτής ενέργειας.