Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (28/10) το πρωί στη Λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου. Ο οδηγός της νταλίκας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ανατράπηκε και στη συνέχεια καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Η νταλίκα μετέφερε χώμα και το περιστατικό συνέβη μπροστά από πρατήριο υγρών καυσίμων, προκαλώντας αναστάτωση.

Ευτυχώς, δε σημειώθηκε κανένας τραυματισμός παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές όσο και στο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Η κυκλοφορία και στα δυο ρεύματα διεξαγόταν με δυσκολία αλλά πλέον έχει αποκατασταθεί πλήρως ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ελληνικού.

Δείτε φωτογραφίες της ζούγκλας και βίντεο: