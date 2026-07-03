Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού νταλίκας που ανετράπη το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο 97ο χιλιόμετρο, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια κατέληξε εκτός οδοστρώματος σε παρακείμενο χωράφι, όπου και ανετράπη. Ο οδηγός έχει τραυματιστεί και παραμένει εγκλωβισμένος στην καμπίνα, ενώ στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του.

Παράλληλα, έχουν σπεύσει περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων (ΠΑΘΕ) Κορινθίας, οχήματα της Ολυμπίας Οδού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που αναμένει για την παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.