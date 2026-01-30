Σύμφωνα με το πόρισμα των πραγματογνωμόνων πυροτεχνουργών της Ασφάλειας Ρόδου, η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, στο Πεδίο Βολής της Ρόδου, τον περασμένο Νοέμβριο. έσκασε στο δεξί χέρι του 39χρονου επιλοχία, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα cretalive.gr, στο επίσημο πόρισμα των πυροτεχνουργών της Ασφάλειας Ρόδου αναφέρεται ότι «από την ανάλυση των ευρημάτων και την συγκέντρωση των θραυσμάτων εκτιμάται ότι οι δύο πυροτεχνουργοί βρίσκονταν μπροστά στο τζιπ όπου πραγματοποιούσαν έλεγχο – προετοιμασία των χειροβομβίδων, ώστε να παραληφθούν από τους εκπαιδευόμενους και να ριφθούν στα πλαίσια στρατιωτικής εκπαίδευσης. Από τους φορείς των χειροβομβίδων αφαίρεσαν την προστατευτική ταινία και τους τοποθέτησαν πάνω στο καπό του οχήματος. Στο σημείο αυτό πιθανόν μετά από κάποια λανθασμένη ενέργεια των ανωτέρω να προκλήθηκε η έκρηξη. Το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη ήταν στην μπροστινή αριστερή όψη του τζιπ και πιθανόν σε ύψος 1.50-1.60 μέτρων από το έδαφος και 40-50 εκατοστών από τον προφυλακτήρα του οχήματος. Η χειροβομβίδα εξερράγη στο δεξί χέρι του επιλοχία, όπου προκάλεσε τον ακρωτηριασμό του και σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Γαλυφιανάκη όπου η διασπορά των θραυσμάτων τον έπληξε σε όλο του το σώμα, τραυματίζοντας τον θανάσιμα».

Ο τύπος της χειροβομβίδας που εξερράγη

Αναφορικά με τη φονική χειροβομβίδα, έχει γίνει γνωστό, επισήμως πλέον βάσει της εξέτασης των υπολειμμάτων, ότι επρόκειτο για μία τυποποιημένη στρατιωτική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου M26 A1.

Το είδος της συγκεκριμένης χειροβομβίδας χρησιμοποιεί τον Μ204 Α2 μηχανισμό πυροδότησης, που έχει τυποποιημένο στρατιωτικό εκρηκτικό υλικό.

Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης χειροβομβίδας είναι Μ26 Α1 και χώρα προέλευσης η Αμερική.

Η λειτουργία της είναι θραυσματοποίηση, με χρονοκαθυστέρηση τα 4 με 5 δευτερόλεπτα.

Στα 5 μέτρα ορίζεται το θανατηφόρο βεληνεκές, ενώ υπολογίζεται ότι ο άτυχος Ραφαήλ ήταν σε απόσταση μικρότερη του 1,5-2 μέτρων.

Η ακτίνα των θραυσμάτων μπορεί να φθάσει και τα 230 μέτρα. Η παραγωγή τους τοποθετείται χρονικά μεταξύ 1952-1968.

Γιατί εξερράγη η χειροβομβίδα και γιατί δεν βρέθηκαν ο μοχλός απελευθέρωσης και η περόνη ασφαλείας;

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο μοχλός απελευθέρωσης αλλά και η περόνη ασφαλείας δεν βρέθηκαν. Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες της ΕΛ.ΑΣ., εκτιμάται πως ο μοχλός απελευθέρωσης θα έπρεπε να ανευρεθεί σε απόσταση το πολύ τεσσάρων μέτρων από το σημείο της έκρηξης και σε ακόμα πιο κοντινή απόσταση θα έπρεπε να εντοπιστεί η περόνη ασφαλείας. Δεν βρέθηκαν ωστόσο. Άρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Κατά τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας κ. Τσιάμπα, αυτό σημαίνει ότι κατά την έκρηξη ο μοχλός και η ασφάλεια ήταν ακόμα πάνω στην χειροβομβίδα και με την έκρηξη εκσφενδονίστηκαν σε πολύ μεγάλη ακτίνα πολλών μέτρων. Και τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη; Ο κ. Τσιάμπας παραπέμπει στα αναγραφόμενα στα εγχειρίδια, βάσει των οποίων, «η έκρηξη μπορεί να συμβεί εάν γίνει προσπάθεια ξεβιδώματος του μηχανισμού πυροδότησης».

Τι ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας

Παράλληλα, από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου, Γιώργος Κοκοσάλης, τόνισε τα εξής:

«Πράγματι, ό,τι ακριβώς είχε γνωμοδοτήσει από την πρώτη στιγμή ο τεχνικός μας σύμβουλος Γιάννης Τσιάμπας, το ίδιο απεφάνθησαν και οι ορισθέντες στην προανάκριση πραγματογνώμονες, ότι δηλαδή ο αείμνηστος Ραφαήλ ουδέποτε χειρίστηκε την επίμαχη χειροβομβίδα και απλώς βρέθηκε στον λάθος τόπο και χρόνο».

Και συμπλήρωσε:

«Είχε απλώς την ατυχία – στα πλαίσια των καθηκόντων του και απασχολούμενος με έτερη εργασία προετοιμασίας των δεδομένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας – να ευρίσκεται εντός του κώνου διασποράς των θραυσμάτων της χειροβομβίδας που κρατούσε ο προϊστάμενός του, με μοιραία συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του. Η έρευνά μας συνεχίζεται προς πάσα κατεύθυνση και δη ως προς το αν τηρήθηκαν εν προκειμένω οι στρατιωτικοί κανονισμοί, αν λήφθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, αν έπρεπε καν να πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική ρίψη της συγκεκριμένης παρωχημένης και σε διαδικασία υποχρεωτικής απόσυρσης από όλα τα νατοϊκού τύπου στρατόπεδα χειροβομβίδας, κλπ. Η μνήμη του Ραφαήλ να είστε σίγουροι ότι θα δικαιωθεί και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε άλλο έναν – έστω μικρό – λίθο προς την κατεύθυνση αφενός της ασφαλούς διεξαγωγής των στρατιωτικών εκπαιδεύσεων και αφετέρου της ασφαλούς εργασιακής απασχόλησης για να μη θρηνήσουν άλλες μητέρες τα παιδιά τους».