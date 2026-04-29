Ανατροπή στην υπόθεση με τον νεκρό άνδρα στη Μεσσηνία. Η σορός του 44χρονου άνδρα αλβανικής καταγωγής που εντοπίστηκε μέσα σε στάβλο στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας, δεν σχετίζεται με εγκληματική ενέργεια.

Ο 44χρονος φέρεται πως αυτοπυροβολήθηκε με την κυνηγετική καραμπίνα η οποία ανήκε στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του στάβλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός, πυροβολημένος μέσα στο στόμα. Το στοιχείο αυτό ήταν που έστρεψε τις έρευνες από την εγκληματική ενέργεια στο σενάριο της αυτοχειρίας.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα έριξε φως στις έρευνες, συγκλίνοντας στην αυτοχειρία, ενώ παράλληλα, κρίσιμη ήταν και η μαρτυρία τους αδερφού του άνδρα, σύμφωνα με την οποία ο 44χρονος μετέβη χθες στην Καλαμάτα, αφού του είχε εκμυστηρευτεί πως σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καραμπίνα δεν εντοπίστηκε στο σημείο, όπου ο 44χρονος βρέθηκε νεκρός, αλλά ήταν πεταμένη περίπου 200 μέτρα πιο μακριά.

Συνελήφθησαν επτά άτομα για παρεμπόδιση έρευνας

Οι έξι συλλήψεις αφορούν την κατηγορία παρεμπόδισης έρευνας καθώς τα πρόσωπα που συνελήφθησαν φαίνεται πως έκρυψαν την καραμπίνα, μακριά από το σημείο που βρέθηκε η σορός. Σημειώνεται πως εκτός του όπλου της αυτοχειρίας εντοπίστηκε και ένα πυροβόλο όπλο και 60 φυσίγγια, ενώ μέσα στον στάβλο οι Αρχές βρήκαν και μία σπάθα μαζί με ένα αυτοσχέδιο ξίφος.

Παράλληλα, πέρα από τους έξι συλληφθέντες, συνελήφθη και ένας 54χρονος, ο οποίος ζούσε μέσα στο στάβλο και κατά τις έρευνες εντόπισαν πάνω του ουσίες χωρίς να έχει ιατρική συνταγή.

