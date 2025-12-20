Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της, στην οδό Λυκαβηττού στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022. Μετά τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη και την ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, ο εισαγγελέας, έχοντας πλέον στα χέρια του το σύνολο της δικογραφίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν προήλθε από ατύχημα, αλλά αποτελεί προϊόν εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το άτομο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών προέρχεται από τον στενό οικογενειακό ή κοινωνικό της περίγυρο. Ο φερόμενος ως βασικός ύποπτος έχει ήδη κληθεί και καταθέσει για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 87χρονη έχασε τη ζωή της, ενώ πλέον ο εισαγγελικός λειτουργός που χειρίζεται την υπόθεση καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης.

Το χρονικό μιας υπόθεσης που άλλαξε πορεία

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, στο περιβάλλον της ηλικιωμένης χήρας του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδοπούλου, επικρατούσε η εκδοχή του ατυχήματος. Η φωτιά αποδιδόταν στο ότι η 87χρονη, γνωστή για τη συνήθειά της να καπνίζει, αποκοιμήθηκε με αναμμένο τσιγάρο, προκαλώντας άθελά της την πυρκαγιά. Ακόμη και στενά συγγενικά της πρόσωπα πίστευαν πως έχασε αρχικά τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις και στη συνέχεια τη ζωή της.

Η εικόνα όμως του χώρου δεν επιβεβαίωνε αυτή την εκδοχή. Η σφοδρότητα της πυρκαγιάς και η εκτεταμένη καταστροφή στο διαμέρισμα δεν μπορούσαν να εξηγηθούν από ένα απλό ατύχημα. Τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής αποδείχθηκαν καθοριστικά, καθώς κατέδειξαν ότι τόσο το σώμα της γυναίκας όσο και ο περιβάλλων χώρος είχαν διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού πριν εκδηλωθεί η φωτιά.

Η συγκεκριμένη μέθοδος, σύμφωνα με τους ειδικούς, παραπέμπει ευθέως σε προσχεδιασμένη ενέργεια. Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία ανέλαβαν την εξέταση των ρούχων του θύματος, ταυτοποίησαν το εύφλεκτο υγρό ως βενζίνη. Τα στοιχεία έδειξαν ότι κάποιος περιέλουσε τη γυναίκα και στη συνέχεια προκάλεσε την ανάφλεξη.

Ιδιαίτερη σημασία είχαν και τα τοξικολογικά αποτελέσματα που αποκαλύφθηκαν από την εκπομπή. Στον οργανισμό της 87χρονης ανιχνεύθηκε ηρεμιστική ουσία, ενώ το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της ήταν μόλις 5% – ένδειξη που αντιστοιχεί σε καπνίστρια και όχι σε άτομο που πέθανε από εισπνοή καπνού πριν απανθρακωθεί.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν τους ερευνητές σε ένα σαφές συμπέρασμα: η γυναίκα δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει. Προηγήθηκε η θανάτωσή της, ακολούθησε η περιλούση με βενζίνη και στη συνέχεια ο εμπρησμός, με στόχο να εξαφανιστούν τα ίχνη του εγκλήματος.

Ο αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικός πραγματογνώμονας Νικόλαος Διαμαντής, μιλώντας στο «Τούνελ», έκανε λόγο για εμπρησμό με σκοπό τη συγκάλυψη. Όπως ανέφερε, το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής κινήθηκε άμεσα και συγκέντρωσε κρίσιμα στοιχεία από τον χώρο, τα οποία επιβεβαίωσαν την εγκληματική φύση της υπόθεσης. Οι έρευνες κατέδειξαν ότι η φωτιά ανέπτυξε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς τη χρήση επιταχυντή καύσης, όπως η βενζίνη.

Παράλληλα, αναλύθηκαν διεξοδικά οι λόγοι για τους οποίους η πυρκαγιά δεν θα μπορούσε να έχει προκληθεί από ένα τσιγάρο. Ο κ. Διαμαντής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε οργανώσει μεθοδικά το σκηνικό, εμποτίζοντας τόσο τον χώρο όσο και το θύμα με εύφλεκτο υγρό, όπως αποδείχθηκε εργαστηριακά, και να επέστρεψε αργότερα για να βάλει τη φωτιά, όταν η γυναίκα πλέον δεν βρισκόταν στη ζωή.