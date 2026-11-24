Μετά τις εξηγήσεις του 63χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος της 61χρονης συζύγου του, προέκυψε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και Εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση του. Συγκεκριμένα, η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι ο 63χρονος έπρεπε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ ο Εισαγγελέας είχε την άποψη ότι πρέπει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Ο 63χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, μέχρι να αποφανθεί το Δικαστικό Συμβούλιο.

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, στην απολογία του δήλωσε συντετριμμένος για το θάνατο της 61χρονης συζύγου του, με την οποία υπήρξε παντρεμένος επί 39 χρόνια.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε ότι διέπραξε τον θανάσιμο ξυλοδαρμό της συζύγου του εν βρασμώ, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα του τον χτύπησε πρώτη και αυτός ανταπέδωσε τα χτυπήματα.

Ο 63χρονος στην απολογία του, φέρεται να μίλησε για χρόνια ψυχολογικά προβλήματα της αδικοχαμένης γυναίκας και για καβγά που ξέφυγε από τον έλεγχο.

«Ήταν σε κρίση και μανία», «προσπάθησα να την σταματήσω για το δικό της καλό», φέρεται να είπε για την 61χρονη, αποδίδοντας τον θάνατό της σε χτυπήματα στο στέρνο και όχι σε ασφυξία από στραγγαλισμό.