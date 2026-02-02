Ένα νέο ντοκουμέντο φέρνει στη δημοσιότητα η «Ζούγκλα» σχετικά με το συμβάν στις φυλακές Μαλανδρίνου όπου μαχαίρωσαν βαρυποινίτη.

Σημειώνεται πως το σοβαρό επεισόδιο με άρωμα «μαφιόζικου» ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 29/1 στο σωφρονιστικό κατάστημα, όταν κρατούμενος με βαρύ ποινικό παρελθόν δέχθηκε αιματηρή επίθεση λίγα μόλις λεπτά μετά την είσοδό του στις φυλακές.

Από την πρώτη στιγμή η ηλεκτρονική μας εφημερίδα ανέφερε πως το θύμα της αιματηρής ενέδρας ήταν ο 45χρονος Αλβανός υπήκοος με το ψευδώνυμο «Δήμος», πρόσωπο με κεντρικό ρόλο στη δομή του οργανωμένου εγκλήματος και μακρά διαδρομή σε υποθέσεις βαριάς εγκληματικότητας.

Ο «Δήμος» είχε μόλις μεταφερθεί στο Μαλανδρίνο από το Ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού, όπου βρισκόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο ψυχιατρικών πραγματογνωμοσυνών που είχαν διαταχθεί για την υπόθεσή του.

Η επίθεση εκδηλώθηκε τη στιγμή που ολοκληρωνόταν η διαδικασία εισαγωγής του στις φυλακές.

Πριν ακόμη προλάβει να οδηγηθεί στην πτέρυγα όπου είχε προγραμματιστεί να κρατηθεί, δέχθηκε αιφνιδιαστικό χτύπημα από άλλον κρατούμενο, ο οποίος τον πλησίασε και τον μαχαίρωσε επανειλημμένα με αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης;

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον Ε.Ν. , ο οποίος τον Μάιο του 2023 είχε συλληφθεί ως μέλος σπείρας που έκανε ληστείες στη Δυτική Αττική κρατώντας… χαντζάρα!

Ήταν Πρωτομαγιά όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ τον είχαν εντοπίσει με ένα ακόμα άτομο να κινούνται στην περιοχή της Αθήνας, τους έκριναν ύποπτους και αποφάσισαν να τους ελέγξουν.

Τότε ο 30χρονος αποβιβάστηκε από την μοτοσικλέτα και τράπηκε σε φυγή πεζός, ενώ ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε. Λίγο αργότερα, ο Ε.Ν εντοπίστηκε και βρέθηκε στα χέρια των διωκτικών Αρχών.

Με την βοήθεια… χαντζάρας λήστευαν Πρακτορεία ΟΠΑΠ, ψιλικατζίδικα και πρατήρια υγρών καυσίμων. Πήγαιναν στα καταστήματα με μοτοσικλέτες που είχαν κλέψει νωρίτερα, και φορώντας κράνη, απειλούσαν τους υπαλλήλους.

Τους άρπαζαν τα χρήματα από τα ταμεία και εξαφανίζονταν. Από την έρευνα των αστυνομικών είχαν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις ληστειών, σε Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα, Νίκαια και Πέραμα.

Για την επίθεση σε βάρος του «Δήμου», σχηματίστηκε σε βάρος του 30χρονου δικογραφία για «απόπειρα ανθρωποκτονίας» και παράβαση του νόμου «περί όπλων».

Ποιος έδωσε την εντολή ;

Στο νέο ντοκουμέντο που παρουσιάζει απόψε η «Ζούγκλα» φαίνεται ξεκάθαρα ποιος έδωσε την εντολή για την επίθεση. Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο έγγραφο την εντολή έδωσε ο Κ.L. Το όνομα αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται σε βαριές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την Greek Mafia.

O συγκεκριμένος, όπως εξηγούν αστυνομικές πηγές, έχει βαρύ βιογραφικό στο οργανωμένο έγκλημα και θεωρείται σκληρός κακοποιός. Μάλιστα έχει καταδικαστεί και εκτίει την ποινή του στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Για πολλοστή μάλιστα φορά το όνοµά του συμπεριλαμβάνεται σε παρόμοια περιστατικά. Στο παρελθόν έχει χαρακτηριστεί και αρχηγός της «Μαφίας των Φυλακών», ενώ εμπλέκεται μεταξύ άλλων και σε απόπειρες δολοφονίας.

Στο παρακάτω έγγραφο, ο ίδιος ο βαρυποινίτης, παραδέχεται σε έγγραφο πως έδωσε την εντολή της επίθεσης και αναλαμβάνει την ευθύνη.

Σοβαρά τα τραύματα που υπέστη το θύμα

Τα τραύματα που υπέστη το θύμα χαρακτηρίζονται σοβαρά, ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι, παρά την ένταση και την αγριότητα της επίθεσης, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως ξεκάθαρη απόπειρα εκτέλεσης στο εσωτερικό των φυλακών, με το προφίλ του στόχου να εξηγεί και τη βαρύτητα του συμβάντος.

Ο «Δήμος» συγκαταλέγεται, σύμφωνα με αστυνομικούς κύκλους, στα πιο «δυνατά πιστόλια» της αθηναϊκής νύχτας και στο παρελθόν είχε άμεση επιχειρησιακή σχέση με άλλον βαρυποινίτη.

Το όνομά του έχει καταγραφεί σε ογκώδεις δικογραφίες που αφορούν συμβόλαια θανάτου, κυκλώματα εκβιασμών και ένοπλες ληστείες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η εμπλοκή του στην πολύκροτη υπόθεση του Γιάννη Λάλα.

Οι διωκτικές αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο 45χρονος ήταν ο βασικός οργανωτής και «εγκέφαλος» της δολοφονικής ενέδρας που είχε στηθεί τον Μάιο του 2025 εναντίον του Λάλα.

Κατά την επίθεση εκείνη, το θύμα είχε δεχθεί καταιγισμό πυρών με δεκάδες σφαίρες από πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, όμως επέζησε από καθαρή τύχη, καθώς η βαριά θωράκιση της πολυτελούς Mercedes που οδηγούσε άντεξε τα πυρά.

Η απόπειρα εκείνη δεν στάθηκε αρκετή για να τον σώσει οριστικά. Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε τελικά την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα, σε μια υπόθεση που παραμένει στην κορυφή της ατζέντας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για τη συγκεκριμένη δολοφονία έχουν ήδη συλληφθεί τέσσερα άτομα, ομογενείς από τη Ρωσία και Έλληνες, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή στο εκτελεστικό σχέδιο.