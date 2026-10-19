Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης στην υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Μετά την απόφαση, με πλειοψηφία 6-1 του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, με την οποία οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες κρίθηκαν αθώοι, οι δικηγόροι της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη αιτήθηκαν την άσκηση εισαγγελικής έφεσης. Ακολούθως, η Εισαγγελία αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας, άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Η έφεση σημαίνει ότι οι δυο ψαράδες θα δικαστούν αυτή τη φορά σε δεύτερο βαθμό. στο Εφετείο.

«Θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος»

Η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα, μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης αθωωτικής απόφασης για τους ψαράδες που βρέθηκαν στο εδώλιο είχε δηλώσει: «Ο Σήφης Βαλυράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, έξι άτομα τα οποία βεβαίως καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω έξι χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί».