Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 68χρονου Γιώργου Χατζίδη, ο οποίος είχε βρεθεί δολοφονημένος στην κατοικία του στις Σέρρες τον Αύγουστο του 2026. Βάσει νέων στοιχείων που συγκέντρωσαν οι διωκτικές αρχές, ο γιος του θύματος κλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (31/10) να δώσει ανωμοτί εξηγήσεις ως ύποπτος για το έγκλημα.

Οι επίμαχες επισκέψεις και τα καταγραφικά ασφαλείας

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση διαδραμάτισε οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Στα σχετικά βίντεο αποτυπώνονται δύο διαδοχικές παρουσίες του γιου στον χώρο λίγο πριν από τον φόνο, με τη μία εξ αυτών να μην έχει αποκαλυφθεί αρχικά στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουλίου και ώρα 19:23, ο ίδιος φτάνει στο σπίτι και αποχωρεί έπειτα από περίπου 17 λεπτά. Λίγες ώρες αργότερα, στη 01:54 τα ξημερώματα, επιστρέφει κρατώντας μια λευκή σακούλα. Η παραμονή του διήρκεσε μόλις έξι λεπτά, ενώ κατά την έξοδό του δεν είχε πλέον το αντικείμενο μαζί του. Στις εξηγήσεις του ισχυρίστηκε ότι πήγε φαγητό στον πατέρα του, αποδίδοντας την παράλειψη αναφοράς της πρώτης επίσκεψης σε προβλήματα υγείας που του προκαλούν απώλεια μνήμης.

Οι νυχτερινές εντάσεις και η μαρτυρία-κλειδί

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η κατάθεση γειτόνισσας, η οποία περιέγραψε συνεχή επεισόδια και έντονες φωνές από την κατοικία του ηλικιωμένου, κατά το διάστημα πριν από τον θάνατό του. Όπως ανέφερε, το βράδυ της Πέμπτης προηγήθηκε σφοδρός διαπληκτισμός με έντονους θορύβους και χτυπήματα, χωρίς η ίδια να μπορεί να διακρίνει τι εκτυλισσόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Εξίσου κρίσιμα είναι τα ιατροδικαστικά δεδομένα που έφερε στο φως η δημοσιογραφική έρευνα. Οι πτωματικές υποστάσεις στη ράχη του θύματος υποδεικνύουν το ενδεχόμενο μεταθανάτιας μετακίνησης της σορού.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε μεταθανάτιο αποτύπωμα που προσομοιάζει με σόλα παπουτσιού, ενώ το στομάχι του 68χρονου διαπιστώθηκε πως ήταν άδειο, εύρημα που θέτει υπό αμφισβήτηση τον ισχυρισμό περί παράδοσης φαγητού.

Η στάση της υπεράσπισης

Ο γιος επιμένει να στρέφει τις υποψίες σε ανήλικους που είχαν παραβιάσει το σπίτι λίγες ημέρες πριν από το φονικό, αφαιρώντας έξι ευρώ. Οι συγκεκριμένοι νεαροί είχαν ομολογήσει τότε την κλοπή και είχαν αφεθεί ελεύθεροι.

Από τη δική του πλευρά, ο συνήγορος του υπόπτου, Ιωάννης Γιάντσιος, επιβεβαίωσε ότι ο εντολέας του θα καταθέσει χωρίς όρκο, καταθέτοντας αναλυτικό υπόμνημα, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν βρεθεί και άλλα πρόσωπα.