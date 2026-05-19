Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τη μια το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) στην Ηλεία, όταν ένα βυτιοφόρο μεταφοράς καυσίμων βγήκε εκτός πορείας. Το συμβάν έλαβε χώρα στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Μπόρσι με τη Βάρδα, όταν το μεγάλο όχημα, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, ανατράπηκε και κατέληξε εκτός οδοστρώματος, μέσα σε σημείο με πυκνή βλάστηση.

Σύμφωνα με το iliaenimerosi.gr, ο οδηγός του βυτιοφόρου είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει υποστεί κάποιον τραυματισμό, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ εξαιτίας της σφοδρότητας του συμβάντος.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες προχώρησαν αρχικά στον απεγκλωβισμό του οδηγού και αμέσως μετά έριξαν ειδικό κατασβεστικό υγρό στο σημείο, ώστε να εκμηδενίσουν τον κίνδυνο ανάφλεξης των καυσίμων.

Το βυτιοφόρο ήταν πλήρως φορτωμένο και είχε ως τελικό προορισμό το Μπόρσι, όπου και θα παρέδιδε το εμπόρευμα.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, η δεξαμενή του οχήματος ήταν χωρισμένη σε πέντε τμήματα. Τα τρία από τα πέντε τμήματα ήταν γεμάτα με βενζίνη. Τα υπόλοιπα δύο μετέφεραν πετρέλαιο.

