Μια νύχτα που θύμιζε… μέρα έζησε για άλλη μια φορά το Αγρίνιο, καθώς τα χαλκούνια πρόσφεραν ένα μοναδικό και εκρηκτικό υπερθέαμα στην κεντρική πλατεία της πόλης, αμέσως μετά τη συνάντηση των Επιταφίων.

Όπως αναφέρει το agriniosite.gr, χιλιάδες ντόπιοι και επισκέπτες κατέκλυσαν την πλατεία Δημοκρατίας.

Τα χαλκούνια, αυτοσχέδιες εκρηκτικές κατασκευές με βαθιές ρίζες στην τοπική ιστορία, αποτελούν ένα έθιμο που χρονολογείται από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Σύμφωνα με την παράδοση, οι Βραχωρίτες τα άναβαν κατά την περιφορά του Επιταφίου, ως μέσο εντυπωσιασμού αλλά και απομάκρυνσης των αλλόθρησκων.

Σήμερα, η τέχνη της κατασκευής τους παραμένει απαιτητική και ιδιαίτερη, με τους χαλκουνάδες να δημιουργούν τα χαλκούνια από σφιχτά κυλινδρικά χαρτόνια, γεμισμένα με μπαρούτι και φυτίλι, τα οποία ανάβουν με προσοχή, συχνά με τη φλόγα ενός τσιγάρου.