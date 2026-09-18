Για τις 2 Απριλίου του 2027 αναβλήθηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο της 9χρονης, πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας Δασκαλάκη.

Η σημερινή διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών δεν προχώρησε, καθώς υποβλήθηκε αίτημα αναβολής λόγω ασθενείας της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης.

Με μπαστούνη και υποβασταζόμενη στο δικαστήριο

Η εμφάνιση της Ρούλας Πισπιρίγκου στο δικαστικό μέγαρο το πρωί της Παρασκευής προκάλεσε αίσθηση, καθώς η 37χρονη έφτασε υποβασταζόμενη και κρατώντας βοηθητικό μπαστούνι, περπατώντας με εμφανή δυσκολία.

Όπως έχει κάνει γνωστό το τελευταίο διάστημα η υπεράσπισή της, η κατηγορούμενη έχει διαγνωστεί με σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο έχει επηρεάσει την κινητικότητά της, προκαλώντας της ζητήματα σταθερότητας. Μάλιστα, πρόσφατα υπέβαλε αίτημα προκειμένου να εξεταστεί από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), επικαλούμενη ότι υπάρχουν ημέρες που αδυνατεί να σηκωθεί από το κρεβάτι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει αργότερα την έκτιση της ποινής της κατ’ οίκον.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε τόσο η οικογένεια της κατηγορουμένης, όσο και ο πρώην σύζυγός της και πατέρας των τριών νεκρών παιδιών, Μάνος Δασκαλάκης.