Για τις 12 Ιανουαρίου του 2026 αναβλήθηκε η δίκη στο Αυτόφωρο του γνωστού τράπερ Ιβάν Γκρέκο, οποίος κατηγορείται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος καθώς συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Γλυφάδα να βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί ως προϊόν υπεξαίρεσης από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης δεν είχαν πληρωθεί τα μισθώματα για το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα η εταιρεία να καταγγείλει ότι το αυτοκίνητο είχε γίνει αντικείμενο υπεξαίρεσης.

Σε βάρος του συγκατηγορουμένου του που επέβαινε στο αυτοκίνητο ασκήθηκε δίωξη για τα αδικήματα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντος εγκλήματος, πλαστογραφία από κοινού και αντικατάσταση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας με άλλες που δεν έχουν χορηγηθεί νόμιμα.

Ο συγκατηγορούμενος φέρεται να είχε δανειστεί το αυτοκίνητο από το τρίτο πρόσωπο που το είχε μισθώσει από την εταιρεία και δεν είχε αποπληρώσει το ποσό της μίσθωσης.

Σε δήλωση του ο δικηγόρος του τράπερ Ευάγγελος Καντιάνης ανέφερε χαρακτηριστικά: « Η σημερινή αναβλητική απόφαση του Δικαστηρίου για κρείσσονες αποδείξεις, αποδεικνύει το λόγο για τον οποίο οι Εισαγγελικές Αρχές δεν πρέπει να σπεύδουν να ασκούν ποινικές διώξεις υπό την πίεση δημοσιευμάτων, σε υποθέσεις που δεν είναι ώριμες προς εκδίκαση και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.»

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο που ο γνωστός τράπερ έρχεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη καθώς τον περασμένο Μάιο είχε προφυλακιστεί μαζί με άλλα τρία άτομα για την αρπαγή ενός νεαρού.

Ο τράπερ αποφυλακίστηκε αρχικά με βραχιολάκι και στη συνέχεια με περιοριστικούς όρους πριν από λίγο καιρό .