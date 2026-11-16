Αναβλήθηκε σήμερα (16/11) για τις 3 Φεβρουαρίου 2027 η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό, έπειτα από κώλυμα που επικαλέστηκε ένας εκ των κατηγορουμένων λόγω αιφνίδιας ασθένειας.

Την ίδια ώρα, εντός και εκτός του δικαστικού μεγάρου του Εφετείου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση ατόμων που εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην ανήλικη και στην οικογένειά της.

Η πρόταση της εισαγγελέα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου

Οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου υιοθέτησαν την πρόταση της εισαγγελέα της έδρας, η οποία ζήτησε να δοθεί αναβολή αντί για διακοπή της δίκης, ώστε να διασφαλιστεί επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας χωρίς χρονική πίεση, δεδομένου ότι η ίδια ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027.

Στην τοποθέτησή της ενώπιον του δικαστηρίου, η εισαγγελική λειτουργός επισήμανε ότι πρόκειται για μια πολυπρόσωπη δίκη με δεκάδες συνηγόρους υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως εάν ξεκινούσε τώρα «θα γινόταν με πίεση και πολλή βιασύνη, και δεν αξίζει στην υπόθεση αυτή να της συμβεί». Όπως υπογράμμισε, «δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί δίκαιη δίκη που θα οδηγούσε σε δίκαιη απόφαση υπό συνθήκες πίεσης».

Ποιοι κάθισαν στο εδώλιο του Εφετείου

Νωρίς το πρωί στο Εφετείο μετήχθησαν και προσήλθαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, οι οποίοι καλούνται να δικαστούν σε δεύτερο βαθμό:

Ηλίας Μίχος: Ο βασικός κατηγορούμενος μετήχθη από τις φυλακές, έχοντας καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη για βιασμό ανηλίκου, καθώς και σε επιπλέον κάθειρξη 27 ετών για επιμέρους αδικήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της 12χρονης μαθήτριας.

Ο πρώην ναυτικός «Μιχάλης»: Παρών στη δικαστική αίθουσα ήταν και ο κατηγορούμενος με το ψευδώνυμο «Μιχάλης», στον οποίο πρωτόδικα επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 18 ετών για διακεκριμένη μαστροπεία και παιδική πορνογραφία.

Η μητέρα της 12χρονης: Στο εδώλιο κάθισε εκ νέου και η μητέρα της ανήλικης, η οποία, παρότι είχε αθωωθεί σε πρώτο βαθμό από τα κακουργήματα της μαστροπείας και της παιδικής πορνογραφίας, δικάζεται στο Εφετείο κατόπιν έφεσης που άσκησε ο εισαγγελέας.

17 ακόμη κατηγορούμενοι: Μαζί τους δικάζονται 17 ακόμη πρόσωπα που πρωτόδικα κρίθηκαν ένοχα κατά περίπτωση για τετελεσμένες ή σε απόπειρα γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και παιδική πορνογραφία. Παρά τις ποινές που τους επιβλήθηκαν σε πρώτο βαθμό (από 13 μήνες έως 7 χρόνια), παραμένουν ελεύθεροι καθώς η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Οι δηλώσεις του Απόστολου Λύτρα, δικηγόρου της μητέρας της τότε 12χρονης:

Οι δηλώσεις της Έλενας Ακρίτα: