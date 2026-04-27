Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τους τρεις φίλους του 20χρονου δράστη, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου γιου ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο. Το 5ο Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας, ορίζοντας νέα ημερομηνία για τις 20 Μαΐου.

Οι κατηγορούμενοι είναι ένας 21χρονος φίλος του δράστη, η 20χρονη σύντροφός του και μία ακόμη 20χρονη φίλη, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία.

Σημαντική είναι η κατάθεση της φίλης της 20χρονης, η οποία περιέγραψε τη δική της εκδοχή για τα όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν της δολοφονίας. Όπως ανέφερε, το θύμα ήταν ερωτευμένο με τη φίλη της, χωρίς ωστόσο να έχει επιθετική συμπεριφορά, παρότι υπήρχε ένταση μεταξύ εκείνου και του δράστη.

Τη νύχτα της 21ης Απριλίου, ο δράστης φέρεται να κάλεσε το θύμα στο πάρκο για να συναντηθούν. Η μάρτυρας σημείωσε πως η ίδια και η φίλη της ανησυχούσαν ότι κάτι κακό θα συνέβαινε, καθώς ο δράστης ήθελε να επιβληθεί.

Αργότερα, μέσα στο αυτοκίνητο, η ατμόσφαιρα ήταν βαριά και υπήρχαν υπονοούμενα που την έκαναν να πιστέψει ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό. Όπως κατέθεσε, ο δράστης παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στο θύμα, δείχνοντάς τους μάλιστα φωτογραφία του μαχαιριού με αίματα, ενώ αρχικά πίστευε ότι τον είχε μόνο τραυματίσει.

Όταν συνειδητοποίησαν μέσω διαδικτύου ότι το θύμα ήταν νεκρό, όλοι βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ και πανικού.