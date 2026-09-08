Αναβολή λαμβάνουν οι προγραμματισμένες εξόδιες ακολουθίες για τους δύο αδικοχαμένους αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας, τον 37χρονο Σμηναγό Δημήτρη Πέτρου και τον Επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη μοιραία συντριβή του αεροσκάφους F-4E Phantom II στην Τανάγρα.

Η τελετή για τον 37χρονο Σμηναγό που είχε οριστεί για σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα, καθώς και εκείνη του Επισμηναγού στον Πύργο, δεν πραγματοποιούνται καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες δικονομικές και ιατροδικαστικές διαδικασίες για την πλήρη ταυτοποίηση των σορών, μέσω ανάλυσης δειγμάτων DNA.

Η ανακοίνωση του Δημάρχου Βορείων Τζουμέρκων

Την είδηση για την αναβολή της κηδείας του Δημήτρη Πέτρου, που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα, έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Χ. Βαΐτσης, έπειτα από επικοινωνία με τους οικείους του εκλιπόντος:

«Μετά από επικοινωνία της οικογένειας του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, ενημερώνω ότι η κηδεία του δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Οι απαραίτητες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και, για τον λόγο αυτό, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημέρα και ώρα, που θα γνωστοποιηθούν μόλις οριστικοποιηθούν. Σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους, που βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας», ανέφερε ο κ. Βαΐτσης.

Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι αναβάλλεται αντίστοιχα και η τελετή για τον συνεπιβαίνοντα Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα στον Πύργο.

Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης DNA

Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τις ενέργειες για την πλήρη ταυτοποίηση των σορών των δύο χειριστών του του μαχητικού F-4E Phantom II.

Σύμφωνα με αστυνομικές και στρατιωτικές πηγές, έχει ήδη ληφθεί γενετικό υλικό (δείγματα DNA) από συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού των δύο ιπταμένων.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να πιστοποιηθεί και τυπικά η ταυτοποίηση των σορών, ώστε να δοθεί το πράσινο φως για την παράδοσή τους στις οικογένειες και την απόδοση των προβλεπόμενων στρατιωτικών τιμών.

Οι νέες ημερομηνίες για τις κηδείες των δύο αξιωματικών πρόκειται να ανακοινωθούν επίσημα μόλις ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις.