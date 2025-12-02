Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (02/12), στην Ανάβυσσο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο.

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο έγινε έξω από τον Σκλαβενίτη που υπάρχει στην Ανάβυσσο. Σύμφωνα με πληροφορίες η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν μεγάλη και οι υλικές ζημιές, εμφανείς και στα δύο οχήματα.

Σημειώνεται πως δεν υπήρχαν τραυματίες.

Ωστόσο, το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι η μοτοσυκλέτα παρέμεινε όρθια μετά την πρόσκρουση, σφηνωμένη στο μπροστινό μέρος του ΙΧ.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από την Τροχαία.

Πηγή: Notia.gr