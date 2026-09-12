Κινητοποίηση των Αρχών και του ΕΚΑΒ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου, μετά από κλήση για ατύχημα σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Ανάβυσσο.

Ειδικότερα, γύρω στις 16:00, σήμανε συναγερμός στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Βοήθειας για ένα ανήλικο παιδί, ηλικίας περίπου τεσσάρων ετών, το οποίο βρέθηκε μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Οι διασώστες παρέλαβαν το 4χρονο παιδάκι εν ζωή και προχώρησαν στην εσπευσμένη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.