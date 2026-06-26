Ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση του θανάτου ενός 42χρονου που βρέθηκε νεκρός στην Ανάβυσσο.

Η αρχική αναγγελία ήταν ότι ο θάνατός του άνδρα ήταν αιφνίδιος, όμως μετά από έρευνα των αστυνομικών Αρχών και το ιατροδικαστικό πόρισμα, τα δεδομένα άλλαξαν. Πρόκειται για ανθρωποκτονία και η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος την περασμένη Κυριακή 22 Ιουνίου δέχθηκε χτύπημα με κορμό δέντρου και κατέληξε. Στην νεκροψία – νεκροτομή εντοπίστηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με αποτέλεσμα να αναλάβει την υπόθεση η Ασφάλεια.

Το χρονικό της δολοφονίας και οι τρεις συλληφθέντες

Από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών Αρχών προέκυψε πως οι τρεις δράστες συναντήθηκαν με το θύμα στο σπίτι ενός εκ των συλληφθέντων το απόγευμα της Κυριακής 22 Ιουνίου στην Ανάβυσσο.

Ξαφνικά ξέσπασε καβγάς, ο οποίος κλιμακώθηκε με έναν εκ των δραστών να χτυπά με κορμό δέντρου το θύμα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Οι δύο συλληφθέντες αποχώρησαν από την οικία, εκτός από τον ιδιοκτήτη. Κανείς τους δεν ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές ή το ασθενοφόρο και δυστυχώς ο 42χρονος κατέληξε.

Σημειώνεται ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, προκειμένου να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 42χρονος βρήκε τραγικό θάνατο.

Μετά από αξιολόγηση των πληροφοριών, οι άνδρες τη αστυνομίας το βράδυ της περασμένης Τρίτης 23 Ιουνίου εντόπισαν και συνέλαβαν τρεις αλλοδαπούς, ηλικίας 50, 51 (ιδιοκτήτης του σπιτιού) και 52 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθαλψη – παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερο άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί, αλλά αναζητείται ενώ βρίσκεται αντιμέτωπο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.