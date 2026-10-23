Πέρασαν 23 χρόνια από το βράδυ που ένας 44χρονος από την Αλβανία και μια ομάδα ομοεθνών του ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου, με ξύλα, μαχαίρια και τσεκούρια, ένα παιδί 18 ετών, στην περιοχή της Αναβύσσου.

Τότε, περασμένα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Καραμανλή, είχαν επιτεθεί στον νεαρό και έναν φίλο του και τους είχαν ξυλοκοπήσει άγρια. «Σταμάτησαν μόνο τη στιγμή που ο άτυχος νεαρός άρχισε να βγάζει αίμα από το στόμα και τράπηκαν σε φυγή» περιγράφει αστυνομικός που είχε ασχοληθεί με την υπόθεση και θυμάται το περιστατικό.

Ο 44χρονος νόμιζε ότι η υπόθεση είχε ξεχαστεί αλλά δεν γνώριζε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης «για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία».

Πως το διαπίστωσε;

Όταν την περασμένη Τρίτη προσπάθησε να μπει στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, παραβιάζοντας το παντζούρι, και εκείνη τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία.

Αστυνομικοί του Τμήματος Σαρωνικού κατάφεραν να εντοπίσουν τον 44χρονο έξω από το σπίτι του στην περιοχή της Σαρωνίδας και να του περάσουν χειροπέδες. Παράλληλα, διαπίστωσαν ότι δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.