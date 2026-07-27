Στην ταυτοποίηση ενός τέταρτου, κομβικού προσώπου έχουν στρέψει πλέον την προσοχή τους οι διωκτικές αρχές, προκειμένου να εξιχνιάσουν πλήρως την υπόθεση της αποτραπείσας βομβιστικής επίθεσης κοντά στην κατοικία του δικαστικού λειτουργού Ισίδωρου Ντογιάκου.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για τον βασικό ηθικό αυτουργό, ο οποίος κινεί τα νήματα. Αυτός φέρεται να είναι ο άνθρωπος που έδωσε την αρχική εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο, έγκλειστο των φυλακών Διαβατών, ώστε να οργανώσει το χτύπημα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο συγκεκριμένος καθοδηγητής, ο οποίος είναι επίσης κρατούμενος, φέρεται να καθοδηγούνταν από προσωπικές εμμονές και εκδικητικά κίνητρα. Μάλιστα, είχε καταρτίσει μια ευρύτερη λίστα στοχοποίησης, η οποία περιελάμβανε έναν δικαστικό λειτουργό, έναν αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο δημοσιογράφους και έναν σωφρονιστικό υπάλληλο.

Το «συμβόλαιο» των 2.500 ευρώ

Το σχέδιο μπήκε σε εφαρμογή όταν ο «εγκέφαλος» επικοινώνησε με τον 31χρονο Αιγύπτιο κρατούμενο. Εκείνος, με τη σειρά του, στρατολόγησε έναν 30χρονο ομοεθνή του για να αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστή.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, η αμοιβή για το χτύπημα είχε οριστεί στα 2.500 ευρώ. Ο 30χρονος φυσικός αυτουργός είχε ήδη λάβει προκαταβολή 500 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα θα του καταβάλλονταν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εντολής.

Από την «ακτινογραφία» του κινητού τηλεφώνου του 30χρονου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πρώτη επαφή μεταξύ των δύο ανδρών έγινε στις 21 Ιουλίου. Ο 31χρονος τον καθοδηγούσε στέλνοντας φωτογραφίες, ηχητικά μηνύματα και τοποθεσίες μέσω χαρτών. Οι εντολές του ήταν σαφείς: η επίθεση θα γινόταν είτε με πυροβόλο όπλο, είτε με χειροβομβίδα. Παράλληλα, του είχε αναθέσει και έναν εμπρησμό σε καφετέρια της Καλλιθέας, σχέδιο που ωστόσο δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Το ραντεβού με τον προμηθευτή και η σύλληψη

Η αποτροπή της επίθεσης ήταν αποτέλεσμα στενής παρακολούθησης από στελέχη του «Ελληνικού FBI». Έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, οι Αρχές έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση τον 30χρονο Αιγύπτιο, ακολουθώντας τον από την Κηφισιά μέχρι μια πλατεία της Γλυφάδας.

Εκεί είχε κλειστεί ραντεβού με έναν 27χρονο Έλληνα, ο οποίος λειτούργησε ως προμηθευτής, κατόπιν οδηγιών του έγκλειστου 31χρονου. Τη στιγμή που ο 30χρονος παρέλαβε ένα φαινομενικά αθώο χάρτινο ποτήρι, οι αστυνομικοί επενέβησαν. Μέσα στο ποτήρι βρισκόταν επιμελώς κρυμμένη μια λειτουργική αμυντική χειροβομβίδα, ασφαλισμένη με δεματικά καλωδίων (tire-up). Ο 30χρονος συνελήφθη επί τόπου.

Ανθρωποκυνηγητό για τον 27χρονο

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 27χρονου προμηθευτή, ο οποίος θεωρείται ο συνδετικός κρίκος της σπείρας. Πρόκειται για άτομο που είχε παραδώσει τη χειροβομβίδα και περίπου 400 ευρώ στον 30χρονο. Ο καταζητούμενος είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η σύλληψή του θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να «δείξει» τόσο την προέλευση των εκρηκτικών, όσο και τον τελικό εντολέα.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στο κελί του 31χρονου στα Διαβατά, ο οποίος εκτίει ποινή από το 2017 για ανθρωποκτονία και ληστείες, εντοπίζοντας ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο κύκλος των ερευνών επεκτάθηκε και σε χώρους που σχετίζονται με τον στενό κύκλο των εμπλεκομένων, όπου κατασχέθηκαν σημαντικά ευρήματα που βρίσκονται ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια: