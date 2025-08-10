Αναζωπυρώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (10/8) η μεγάλη φωτιά στην Πρέβεζα, στην περιοχή της Βρυσούλας, με τις Αρχές, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, να ζητούν συνδρομή από εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή της Καστροσυκιάς και στην περιοχή μεταβαίνουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ άντρες της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ήχησε το 112

Μάλιστα, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής ήχησε το 112 για εκκένωση περιοχής στην Πρέβεζα, λόγω των δασικών πυρκαγιών, ζητώντας από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την Κάτω Ρευματιά.

«Αν βρίσκεται στην περιοχή Κάτω Ρευματιά, απομακρυνθείτε προς Ρευματιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» επισημαίνει ο αριθμός του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.