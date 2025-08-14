Άμεση κινητοποίηση των Αρχών, λόγω της αναζωπύρωσης στο χωριό Μπάλα Αχαΐας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Ήδη σπεύδουν στο σημείο η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αστυνομικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι εχθές, το συγκεκριμένο μοναστήρι, τυλίχθηκε στις φλόγες και κάηκε η σκεπή του.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών, του Μπάλα και της Δραγώλενας, ώστε να απομακρυνθούν προς την Πάτρα, εξ΄ αιτίας της φωτιάς στην περιοχή των Συχαινών, που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης.