Άμεση κινητοποίηση των Αρχών, λόγω της αναζωπύρωσης στο χωριό Μπάλα Αχαΐας
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.
Ήδη σπεύδουν στο σημείο η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αστυνομικές δυνάμεις.
Υπενθυμίζεται ότι εχθές, το συγκεκριμένο μοναστήρι, τυλίχθηκε στις φλόγες και κάηκε η σκεπή του.
Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών, του Μπάλα και της Δραγώλενας, ώστε να απομακρυνθούν προς την Πάτρα, εξ΄ αιτίας της φωτιάς στην περιοχή των Συχαινών, που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μπάλας και #Δραγώλενα της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε #Πάτρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 14, 2025