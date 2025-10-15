Αναστάτωση προκλήθηκε στο Κρυονέρι, καθώς άνδρας απειλούσε να αυτοκτονήσει, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν στην οδό Ελπίδος και φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Ο ίδιος φέρεται να έχει δηλώσει ότι διαθέτει καραμπίνα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να επιχειρήσει να τον πείσει να παραδώσει το όπλο και να λήξει το περιστατικό χωρίς τραγική κατάληξη.

Μετά τις 21:00 παραδόθηκε στις Αρχές και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα όπου θα γίνει ψυχιατρική εξέταση, ενώ στην κατοικία του βρέθηκε μια καραμπίνα.