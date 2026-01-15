Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 15/01 στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην οδό Σωκράτους, όπου άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό από τον 5ο όροφο.

Ο άνδρας βρίσκεται στον τελευταίο όροφο κτηρίου και ήδη κλήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διαπραγματευτές. Η περιοχή έχει αποκλειστεί προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση για την διαχείριση του περιστατικού από τις Αρχές.

Ο άνθρωπος φαίνεται να μετακινείται πάνω στο περβάζι του μπαλκονιού, σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, καθώς έχει περάσει από την εξωτερική πλευρά του προστατευτικού.

Σύμφωνα με τους οικείους του βρέθηκε νωρίτερα σήμερα στην Πολεοδομία για να ξεκαθαρίσει υπόθεση που αφορά το σπίτι του. Τελικά οι αρμόδιοι τον ενημέρωσαν ότι στις 25/01 -όπως είπε η κόρη του- η Πολεοδομία θα γκρεμίσει ένα δωμάτιο από την κατοικία τους, παρότι το προηγούμενο διάστημα ακολούθησαν κάθε υπόδειξη που τους δόθηκε για να το νομιμοποιήσουν ενώ ήταν αυθαίρετο.

