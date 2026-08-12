Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 12 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την πτώση ενός άνδρα στις ράγες της Γραμμής 2 του Μετρό, στο σταθμό «Άγιος Αντώνιος».

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον απεγκλωβισμό και την ανάσυρσή του.

Το συμβάν έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη διεξαγωγή των δρομολογίων της Γραμμής 2, καθώς η κυκλοφορία έχει διακοπεί προσωρινά στο τμήμα από την Ανθούπολη έως τον Άγιο Αντώνιο.

Αυτήν τη στιγμή, τα τρένα κινούνται κανονικά μόνο στο τμήμα Σεπόλια – Ελληνικό, ενώ οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι» και «Άγιος Αντώνιος» παραμένουν κλειστοί για το κοινό μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.