Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα έχει πυροβοληθεί και εντοπίστηκε επί της οδού Μιχάλη Βόδα 200.

Πρόκειται για άνδρα περίπου 30 ετών, Αλβανικής καταγωγής ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς που δέχθηκε στη μέση του δρόμου.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως το θύμα φέρει τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο.

Το σημείο έχει αποκλειστεί και έχει σπεύσει και ο ιατροδικαστής. Παράλληλα διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.