Ένας 67χρονος άνδρας εντοπίστηκε βαρύτατα τραυματισμένος μέσα σε διαμέρισμα, στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Για το συμβάν οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου, ο οποίος, βάσει πληροφοριών, είναι ο πρώην γαμπρός του θύματος.

Εναντίον του σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 67χρονου πρώην πεθερού του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα επί της οδού Φιλίππου.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Νοσοκομειακές πηγές εκτιμούν ότι τα τραύματα στο σώμα του 67χρονου προκλήθηκαν από μαχαίρι.

Την έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου.

