Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 05/06 στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όταν ένας 40χρονος άνδρας έκανε «βουτιά στο κενό» από μπαλκόνι και έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, που δημοσιεύει το flashnews- ο 40χρονος δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, αλλά μετέβη μαζί με συγγενικό του πρόσωπο στο νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζε ψυχολογικά προβλήματα. Ξαφνικά, ο νεαρός ανέβηκε σε μπαλκόνι του νοσοκομείου, και από εκεί έπεσε. Περίοικοι προσπάθησαν να τον αποτρέψουν φωνάζοντας του για να σταματήσει, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Γιατροί του νοσοκομείο έσπευσαν στο σημείο για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.

Στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία.