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Άνδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο κτηρίου, το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτη μάρτυρα, το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 11:00 στην οδό Πειραιώς και Γερανίου, λίγο πριν την πλατεία Ομονοίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες και πληροφορίες, το θύμα, το οποίο είναι πιθανότατα ηλικιωμένος άνδρας, φέρεται να έσπασε το τζάμι παραθύρου του 4ου ορόφου προτού βουτήξει στο κενό, καταλήγοντας στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κατάσταση υγείας του ατόμου παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.